Собянин объявил об открытии объединенного вестибюля метро "Печатники"

В Москве на станции метро "Печатники" заработал новый вестибюль, который объединил выходы сразу с двух линий - Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской. Теперь поездки по городу станут удобнее и быстрее более чем для трёх десятков тысяч жителей соседних кварталов. Кроме того, это и важный этап формирования одноимённого городского вокзала, который соединяет метро, МЦД и наземный транспорт.

Вышел из автобуса и сразу оказался в метро. Это была одна из самых популярных просьб жителей района Печатники. Потому что после открытия Большой кольцевой линии, чтобы попасть на неё, им приходилось делать пятисотметровый крюк. С этого дня заработал новый вестибюль, который расположен рядом с автобусной остановкой.

— Наконец дождались мы. Очень удобно, комфортно, всё хорошо. Достойно сделано всё. И облегчает нам половину времени. Не проходить туда, выходить и опять заходить. Вот вышли люди с остановки или из домов, и зашли уже здесь в переход

Это не просто новый вестибюль. Теперь это городской вокзал "Печатники". Он объединяет две лини метро и одноимённую станцию МЦД-2. Выходить на улицу во время пересадки больше не придётся. Сюда же подходят и автобусы.

"Теперь на станцию "Печатники" БКЛ со стороны улицы Гурьянова можно пройти без пересадок. Новый выход улучшит транспортную доступность для 31,4 тысячи москвичей, перемещаться по городу будет ещё удобнее и быстрее. По конструкции и облику вестибюль повторяет действующий номер 2. Оба сооружения выполнены в чëрно - серой гамме и по форме напоминают книжные полки", - сообщил Сергей Собянин.

Чтобы организовать выход на улицу Гурьянова, пришлось переоборудовать под вестибюль эвакуационный выход со станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии. Здание пришлось строить фактически заново. Архитектура и интерьер выполнены в стиле, соответствующий станции БКЛ. Стены отделаны натуральным камнем, на полу гранит. Фасад облицован алюминиевыми панелями.

"Необходимо было полностью демонтировать старый эвакуационный выход. Это около 2 тыс. кубов в объёме. Были демонтированы все несущие конструкции наземной части эвакуационного выхода. Возведены были монолитны стены, перекрытия. Также были устроены металлоконструкции порядка 38 тонн", - сообщил СЕРГЕЙ ВОЛКОВ, руководитель строительства.

Спускаться в метро здесь будет комфортно всем. Перед входом оборудованы пандусы. Специальные системы для маломобильных граждан смонтированы и на лестнице, которая ведёт на платформу.

"Теперь появилось две пересадки вместо одной с БКЛ "Печатники" на ЛД "Печатники". Теперь есть в торце станции непосредственно за моей спиной. Ранее был только в центре зала. Теперь есть достаточно удобный подход жителей района с остановки метро, минуя первый вестибюль, сразу через второй вестибюль двигаться на БКЛ", - рассказывает ЮРИЙ МАМЫЧЕВ заместитель директора по строительству компании-подрядчика.

Новый вестибюль соответствует всем современным требованиям безопасности. В случае возгорания все выходы закрываются противопожарными шторами, которые изолируют помещения от распространения дыма и огня.