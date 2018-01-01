Министр иностранных дел Венгрии назвал "жалким и детским" поступком решение Варшавы не приглашать венгерского посла на торжественную церемонию по случаю начавшегося председательства Польши в Совете ЕС. А в самой польской столице прошли протесты фермеров, которые требуют прекратить угождать Брюсселю в ущерб национальной экономике.

Демонстрация польских фермеров совпала с гала-концертом, посвященным началу председательства Варшавы в Европейском совете. Ждали председателя комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Но она вдруг резко заболела. Впрочем, ее лицо все же мелькало в толпе. Как и лица других европейских руководителей, чья работа загоняет польских фермеров буквально в петлю. Дешевое продовольствие с Украины дорого обходится Европе, как и "зеленый курс", который продвигают западные политики. Фигура с косой, на плече у которой повязка с флагом ЕС - как символ крайнего недовольства.

Вот ещё итоги прозападного курса: в Молдавии тарифы на электроэнергию подскочили сразу на 70 процентов. В Приднестровье начались веерные отключения. Без света целые районы.

Как сообщил премьер Словакии, прекращение транзита российского газа через Украину влетит его стране в 500 миллионов евро в год. Братислава собирается требовать от Киева возмещения убытков. Впрочем, расплачиваться за выходку Зеленского придется и другим странам. Из-за недостаточного финансирования накануне в немецких аэропортах произошел коллапс. По всей стране вышла из строя система проверки данных. Авиапассажиры не могли пройти контроль. Прогуливающийся по заводу Роллс-Ройс канцлер Шольц, впрочем, делает вид, что ничего не происходит.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы промышленное производство оставалось якорем экономики. И первое - это цены на энергоносители, которые мы держим под контролем. Нам поможет в этом развитие возобновляемых источников, которые обеспечат нас дешевой электроэнергией в будущем", - заявил Шольц.

За полтора месяца до досрочных выборов в Бундестаг Шольц пытается оправдать свою бездарную политику. Но его же министры его топят.

"С 2018 года в Германии не было реального роста. Сейчас экономика переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которые не решались годами: в нехватке квалифицированной рабочей силы, переизбытке бюрократии, в низком уровне инвестиций", - заявил Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики ФРГ.

Тем, кто за океаном, всё это, конечно, выгодно. И перед уходом с поста президента Джо Байден собирается успеть провести последнее заседание по поддержке Украины в формате "Рамштайн". Где, несомненно, европейцам дадут новые вводные. А учитывая, что на днях США намерены объявить об очередном пакете военной помощи Киеву, понятно, что посоветуют продолжать войну до последнего украинца.

"Я могу сказать, что США анонсировали финальный пакет помощи по линии Инициативы содействия безопасности Украины и очередной транш через механизм PDA. Но в ближайшие дни также можно ожидать объявления о выделении дополнительной помощи Киеву в сфере безопасности", - заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопаности США Джон Кирби.

Тем более что, кажется, Зеленский все-таки решился понизить призывной возраст. Уже вышел официальный приказ украинского Министерства обороны, требующий повторного прохождения медкомиссии "ограниченно годных" мужчин от 18 до 60 лет.