В Приморье для детей военных и участников СВО проходят новогодние ёлки

Новогодние ёлки для детей военных и участников СВО проходят в Приморье. Во Владивостоке праздник организовало командование Тихоокеанского флота. Захватывающее представление, сказочные герои и, конечно, сладкие подарки.

Маленькие лисички, принцессы, снеговики, тигры, а ещё полицейские с летчиками заполнили Дом офицеров Тихоокеанского флота. А в чем, как не в ярком карнавальном костюме прийти на встречу с Дедом Морозом.

Эта сказка - новогодний подарок для детей военнослужащих Тихоокеанского флота и участников специальной военной операции. Утренники, концерты и спектакли подготовили на все праздничные дни.

Сладкие сюрпризы вручают абсолютно всем гостям. Но как и полагается по законам сказки, детям сначала нужно спасти заветные подарки от злой Бабы Яги. Показать ей свою ловкость, спеть песни, и постараться переманить на добрую сторону.

Даже серьёзные папы здесь на время забывают о своей ответственной военной службе и вместе с детьми спешат к ёлке. Малыши, конечно же, ждут главного зимнего волшебника, чтобы загадать свое самое сокровенное желание.

"Вы же понимаете, что это сказка, а сказка должна быть, чтоб у детей было прекрасное детство. Поэтому, спасибо командующему ТОФ, что проводятся такие мероприятия", - говорит Евгений Ковалев, командир корвета "Резкий", капитан второго ранга.

Подобные "елки" для детей участников специальной военной операции проводят не только во Владивостоке, но и в других районах Приморья. На различные представления подготовлено более семисот пригласительных билетов.

Детские новогодние развлечения утренниками, конечно, не заканчиваются. После поздравления Деда Мороза все стремятся на центральную площадь Владивостока. Праздничную программу здесь подготовили на все каникулы.