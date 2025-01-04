Блинкен: США тайно вооружали Украину задолго до начала спецоперации

Вашингтон начал тайно вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В этом в интервью New York Times признался госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, начиная с сентября 2021 года Вашингтон постарался поставить Киеву "большое количество оружия". В качестве примера он привел передачу ракетных комплексов Javelin и зенитных комплексов Stinger.

Блинкен полагает, что военная помощь США сыграла важную роль на первом этапе СВО и не позволила российским войскам дойти до Киева.

Он также рассказал, что до начала спецоперации встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Также Вашингтон пытался понять, действительно ли планы Москвы связаны с беспокойством по поводу собственной безопасности.