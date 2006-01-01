ВСУ накануне попытались нанести удар по Белгородской области американскими ракетами ATACMS. Все ракеты были сбиты огнем из ЗРК С-44 ЗРПК "Панцирь-СМ". Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что российские Вооруженные силы предпримут ответные меры на действия киевского режима.

Как рассказали в Минобороны, всего за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.