В Московский зоопарк приехали еще два малайских медвежонка

В Московском зоопарке можно лично познакомиться с малайской медведицей Машей. Представительница самого редкого вида косолапых прибыла в столицу еще в августе, но до сих пор не показывалась публике. Теперь такие визиты будут чаще. Ну а в этот раз желающим навестить мишку нужно принести c собой подарок.

В зоопарк - со своим медведем! И ведь это не шутка! Всё ради того, чтобы увидеть Машу. В эти новогодние дни в столичном зоопарке необычная акция - все, кто хочет первым познакомиться с редким малайским медвежонком, не только заранее регистрируются на сайте зоопарка, но и приносят с собой плюшевых медведей.

"Игрушки нужны по двум причинам. Это хорошие игрушки для наших медвежат, которые в том числе подстраховывают их во время возможных падений с высоты. Они могут быть не новыми, но обязательно - мягкими. Все игрушки-мишки пройдут специальную обработку", - рассказала Светлана Акулова, директор Московского зоопарка.

Малайские медведи – краснокнижный исчезающий вид. Их называют солнечными из-за необычного светло-желтого рисунка на груди. Они отлично лазают по деревьям и не впадают в спячку зимой. Медведица Маша в Московском зоопарке уже несколько месяцев. Но посетители у неё впервые. В павильон запускают только небольшими группами, всего на десять минут. Фотографировать, снимать видео там нельзя. А вся эта акция задумана для того, чтобы медведица легче прошла период адаптации: постепенно привыкала к людям и вниманию с их стороны.

Она, казалось бы, всё это время активно играла с зоологами и не замечала посетителей. Первый опыт оказался успешным. Познакомиться с Машей можно все эти праздничные дни, вплоть до 9 января. В Москву, кстати, в конце декабря переехали еще два малайских медвежонка - Лучик и Звездочка, они сейчас проходят карантин в игровой комнате, а как только освоятся, их переведут во внутренний вольер.