Захарова ответила на признание Блинкена: "Россия об этом говорила много лет"

В российском МИД отреагировали на признание Энтони Блинкена в том, что США задолго до начала СВО тайно вооружали Украину. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва говорила об этом много лет.

По ее словам, Россия указывала и на накачку Киева оружием из США и Великобритании, и про учения НАТО в Черном море с нарушением российских границ.

"И про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны", - сказала Захарова агентству РИА Новости.

Она подчеркнула, что именно по этой причине одной из задач СВО является демилитаризация Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон начал тайно поставлять на Украину вооружение с сентября 2021 года. Киев получил ракетные комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger.