В Запорожской области при атаке украинского дрона на автомобиль, в котором ехала семья, погиб 10-летний ребенок, родители получили ранения.

В Ростовской области этой ночью уничтожены 37 вражеских беспилотников. Власти региона заявили, что пострадавших нет.

Накануне пресечена попытка киевского режима нанести удар по Белгородской области. Наши расчеты сбили 8 американских ракет ATACMS, сообщили в Минобороны.

На Кураховском направлении расчеты РСЗО "Град" непрерывно наносят точные удары по скоплению живой силы и техники боевиков. Также артиллеристы уничтожают замаскированные огневые позиции вражеских арт-дивизионов и места хранения боеприпасов. В своей работе наши "Грады" используют эффект неожиданности. Противник зачастую не знает, откуда прилетят реактивные снаряды.