Рискуя собой: Капитан Агаширинов вынес с поля боя раненых бойцов

Вадим Агаширинов - капитан медицинской службы - спас жизнь пятерым тяжело раненым бойцам, которые оказались в зоне обстрела вражеской артиллерии. Рискуя собой, Вадим вынес их с поля боя и эвакуировал в госпиталь.

Рядовой Даниил Стряпчих в составе инженерно-саперной группы во время оборудования минных полей перед нашей линией обороны подвергся атаке украинского дрона, который сбросил несколько самодельных взрывных устройств. Несмотря на ранение, Даниил завершил работы, установив более тридцати боеприпасов различного класса.