Захарова: Представители СМИ были осознанно выбраны мишенью для нападения ВСУ

Представители СМИ были осознанно выбраны мишенью для смертоносного нападения ВСУ. Об этом в воскресенье, 5 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, осознанное убийство российских журналистов — "очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского". Она отметила, что все виновные в этом преступлении будут установлены и понесут неотвратимое наказание.

Россия требует, чтобы очередное жестокое убийство российского военкора получило надлежащую реакцию от главы ЮНЕСКО, добавила Захарова.