В бундестаге сообщили о возможной встрече Путина и Трампа в марте

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна в марте, а Олаф Шольц может посетить Москву до конца февраля. Об этом в субботу, 4 января, написал в соцсети X депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

По его словам, встреча президентов РФ и США "запланирована на март", а канцлер ФРГ якобы посетит Россию до выборов в бундестаг 23 февраля.

Никаких источников этой информации депутат не назвал. При этом сам он выступает против любых переговоров с Россией по Украине, так как все они будут "во вред Киеву".