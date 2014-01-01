При ударе украинского дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю, в котором находились журналисты, погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.

Как военкорр он работал в Донбассе еще с 2014 года. Позже его коллеги скажут: Саша прикрыл их собой от поражающих элементов взрывного устройства.

Корреспонденты "РИА Новости" Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также журналисты донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман получили ранения различной степени тяжести.

Они возвращались в Донецк из Горловки, где снимали последствия атаки ВСУ по гражданским объектам. Трагедия произошла далеко от линии соприкосновения.

"Сознательное убийство российских журналистов – очередное жестокое преступление в череде кровавых злодеяний режима Зеленского, в открытую прибегающего к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов. На совести киевской клики – бесчисленные жизни ни в чём не повинных граждан, людей гражданских профессий, в том числе журналистов и военкоров, ставших жертвами умышленных атак в рамках развязанной бандеровскими нелюдями кампании террора против мирного населения России и своей собственной страны", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Международные профильные структуры, такие как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, по-прежнему преднамеренно игнорируют преступления киевского режима. Российское внешнеполитическое ведомство ожидает от них решительного осуждения произошедшего, подчеркнула Мария Захарова.

