Москвичам назвали сроки прихода зимних морозов. Спойлер: нескоро

Установившаяся в Центральной России температура заметно выше климатической нормы. В средних и южных широтах региона аномалия температурного режима может превысить 2 градуса, а на севере будет еще выше, рассказали в центре погоды "Фобос".

При этом пришедшее под Рождество потепление окажется затяжным. Только в середине января оно может смениться (а может и не смениться) мощным арктическим вторжением. Средняя температура станет ниже многолетних значений.

Впрочем, похолодание будет недолгим. Оно захватит первые дни третьей декады месяца, а в конце января за счет атлантических погодных процессов в Центральную Россию вновь вернется аномально теплая погода, которая перетечет и в февраль.