SHAMAN приехал к Мизулиной с цветами и наколкой "Катя" на пальцах

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Ярослав Дронов) подлила масла в огонь слухов об их отношениях. Накануне поздно вечером девушка разместила в своем Telegram-канале фотографию с певцом. В руках она держала букет белых роз, а сама игриво улыбалась.

"А как вы проводите новогодние праздники?" — подписала снимок глава "Лиги безопасного интернета".

Спустя 20 минут на ее странице появился новый снимок. На нем запечатлен SHAMAN в шапке из 90-х и кожаной куртке. На костяшках пальцев у певца красовалась надпись "КАТЯ", имитирующая татуировку.

Мизулина также пообещала выложить через два часа следующий пост, но так этого и не сделала.

Слухи об отношениях Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной появились после развода певца с супругой осенью прошлого года.