Возбуждено уголовное дело после гибели корреспондента "Известий"

Возбуждено уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов в Донбассе. Об этом в воскресенье сообщили в Следственном комитете России.

Как сообщили в СКР, вечером 4 января гражданский автомобиль, в котором находились пятеро представителей российских СМИ, попал под удар украинского дрона. Атака произошла вблизи поселка Красный Партизан на трассе Донецк — Горловка.

Четверо журналистов получили ранения. Корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов скончался.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям, в том числе "Убийство". Все причастные к преступлению будут установлены и привлечены к ответственности, сообщили в СКР.