Собянин объявил об открытии новых выходов у двух станций метро

В Московском метро сегодня открыли новые выходы сразу на двух станциях - "Кленовый бульвар" и "Яхромская". Теперь пассажиры смогут намного быстрее пройти к жилым кварталам и к музею-заповеднику "Коломенское". Кроме того, оба павильона радуют и дизайнерскими решениями.

Метро становится ближе. На станции "Яхромская" Люблинско – Дмитровской линии открылся новый – второй – выход из подземки. Несмотря на то, что сама платформа заработала 2 года назад, этот вестибюль технически удалось реализовать только сейчас.

Преимущество нового вестибюля в том, что пассажиры могут выйти сразу в жилой массив. До этого им приходилось подниматься на улицу на той стороне Дмитровского шоссе, идти до светофора, ждать зеленого света и переходить дорогу. Все это занимало не одну минуту. Теперь такой крюк делать не придется, что значительно экономит время.

Со стороны нового выхода из метро расположен не только крупный ЖК, но и внушительная часть жилого массива Дмитровского района Москвы. Именно поэтому открытия вестибюля так ждали.

Новым удобным выходом из метро порадовали и жителей района Нагатинский Затон. На станции БКЛ "Кленовый бульвар" сегодня заработал вестибюль, который ведёт сразу в музей-заповедник Коломенское.

"Новый павильон продолжает концепцию дизайна станции. Его форма — это авторское прочтение силуэта дворца Алексея Михайловича, расположенного в "Коломенском". Для маломобильных пассажиров установили лифт, а для помощи в навигации слабовидящим уложили специальную тактильную плитку", - рассказал Сергей Собянин.

Территорию, прилегающую к новому выходу номер 1, тоже благоустроили. Здесь создали пешеходную зону общей площадью в квадратный километр. Не менее интересен и сам вестибюль. Пол и стены облицованы мрамором и гранитом, а потолок, благодаря многообразию точечных светильников, расставленных в хаотичном порядке, напоминает звёздное небо.

Новые вестибюли на "Яхромской" и "Кленовом бульваре" - не единственные, которые отрылись в начале года. Накануне заработал прямой доступ на станцию БКЛ "Печатники". А ещё днём ранее распахнул двери второй выход на конечной Люблинско-Дмитровской линии "Физтех" и восточный вестибюль станции "Каширская" Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро.