Скорость, драйв и трюки: москвичи увидели "Елку каскадеров"

"Елка каскадеров" — это скорость, драйв и трюки. У этих людей нет чувства страха, главное выполнить режиссёрскую задачу на все 100% и, конечно, постараться сделать все максимально эффектно.

Сюжет спектакля закручен как пружина двигателя. Деда Мороза похищает безумный изобретатель, который при помощи украденного волшебного посоха останавливает ход времени, чтобы Новый год никогда не наступил на Земле. Но этого разбойнику оказывается мало, он приказывает своим приспешникам пиратам отправиться в прошлое и взять в плен великих ученых.

Разрушить коварный план злодеев и освободить Деда Мороза из плена способны лишь добрые помощники с чистым сердцем.

"Фристайлисты ему приходят на помощь, все мальчишки и девчонки, которые на трибунах, естественно, болеют за него. Ну и русский дух, естественно, русская сила ему приходит и помогает", - говорит Игорь Панин, РЕЖИССЕР, ПОСТАНОВЩИК ТРЮКОВ ШОУ КАСКАДЕРОВ.



Ну и конечно куда без Снегурочки? Она - смелая и ловкая, успевает прокатиться на капоте автомобиля и пообщаться со зрителями. Все трюки каскадеры выполняют с первого дубля и без страховки, права на ошибку здесь нет. Каждая машина на экстремальном празднике уникальна и модернизирована под определенную задачу.

На улице лёгкий мороз, а от вспышек пламени даже на трибунах становится жарко. Конечно, сказочное представление заканчивается по-новогоднему: добро побеждает зло. На помощь Деду Морозу спешит белый лебедь: попробуй с таким побороться, ведь это настоящий танк! Грозные пираты сдаются, зимний волшебник и великие ученые освобождены, время снова идёт своим чередом - самый счастливый Новый год вступает в свои права.