Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента "Известий" Александра Мартемьянова и ранения 4 журналистов. Накануне вечером группа сотрудников СМИ в гражданском автомобиле направлялась из Горловки в Донецк и попала под удар украинского дрона-камикадзе.

Последняя съёмка корреспондента "Известий". Александр Мартемьянов вместе с коллегами приехал в Горловку, чтобы снять последствия обстрелов. ВСУ нанесли удар по жилым кварталам кассетными боеприпасами. Один из снарядов пробил крышу и межэтажные перекрытия дома культуры. На газоне местами до сих пор лежат так называемые колокольчики - суббоеприпасы, которыми начинены снаряды. Во время съёмки ещё один украинский дрон попал в припаркованный у дома автомобиль.

Журналисты возвращались из Горловки в Донецк, когда уже стемнело. У Александра сломался автомобиль, и он пересел в машину к коллегам. Через несколько минут её взорвал украинский дрон.

"Выяснилось, что это был дрон с РПГ. Он влетел через крышу. Мы почувствовали только вспышку. Саша погиб моментально", - говорит Изабелла Либерман, корреспондент изданий "Блокнот Донецк".

Александр Мартемьянов работал в Донбассе с 2014 года. Не раз оказывался под обстрелом украинских боевиков. Был ранен. Международные профильные структуры, такие, как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ по-прежнему преднамеренно игнорируют преступления киевского режима.

На западной окраине Курахова наши солдаты разворачивают российский флаг и знамя своего подразделения. Фактически, это означает, что зачистка этого крупного населённого пункта завершена. По имеющейся информации, активные боевые действия начались севернее города на участке протяжённостью более двадцати километров.

Наступление на этом участке фактически означает выравнивание всей линии фронта от Курахова до находящегося северней Красноармейска.

Уникальные кадры из Воздвиженки на этом участке. Наша штурмовая бронегруппа с танком во главе вышла лоб в лоб на два танка противника. С ходу их поразить не удалось. Враг тоже промахнулся. А вот остальные выстрелы российских танкистов попадали только в цель. В результате скоротечного ближнего боя и при помощи подразделений ударных дронов были сожжены четыре украинских танки и два пикапа с пехотой.