В Евросоюзе могут пройти ещё одни внеочередные выборы. На этот раз перед проблемами не устояло правительство Австрии. Действующий канцлер Карл Нехаммер заявил об отставке. Тем временем западные спонсоры украинского режима пытаются сохранить лицо, созывая очередную встречу в формате "Рамштайн". Но о единстве речи уже нет.

Изрядно потрепанный то ли новогодними праздниками, то ли переживаниями о судьбах своего режима, Зеленский вновь выходит в эфир. Вещает о подготовке к встрече контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Она должна состояться на этой неделе.

"Десятки стран-партнеров, и среди них есть те, кто может увеличить нашу способность не только в защите от ракет, но и в защите от управляемых бомб, от российской авиации. И системы ПВО должны для этого работать. Будем об этом с ними говорить, будем убеждать", - заявил Зеленский.

Пока он не в состоянии убедить даже собственных граждан в необходимости идти на фронт. Умирать за интересы Запада украинцы не хотят. Несколько отловленных на улице мужчин забаррикадировались в помещении военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. К ним применили давно проверенный нацистами способ - газ.

А европейцы, может, и рады, чтобы к ним снова пошел дешевый газ, но главарь нацистского режима прекратил транзит. Важный для тех, у кого он же просит денег и оружия. Многим политикам ЕС сейчас не до нужд и проблем Киева, со своими бы разобраться. Канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что уходит в отставку после провала переговоров о формировании коалиции. Правящий истеблишмент Германии затаился в ожидании инаугурации Трампа и его возможных переговоров с Владимиром Путиным. А депутат Бундестага, русофоб Родерих Кизеветтер даже самостоятельно назначил дату встречи, и вдогонку отправил канцлера Шольца договариваться с Москвой.

"Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля. Встреча Трампа и Путина в настоящее время запланирована на март", - утверждает он.

Флоридское поместье Трампа задолго до инаугурации стало значимее Белого дома. В Мар-а-Лаго уже отметились премьеры Канады и Венгрии, президент Аргентины. Очаровывать Дональда примчалась и глава итальянского кабмина Джорджа Мелони. По данным американских СМИ, и косвенно это подтверждает будущий госсекретарь США Марко Рубио, Мелони может стать главным союзником Вашингтона в Европе. Примечательно, что заокеанский вояж итальянского премьера состоялся аккурат накануне визита в Рим действующего хозяина Белого Дома. Который, по сути, уже стал свадебным генералом. Но даже эту незатейливую роль Байден не может исполнить, не вляпавшись в скандал. Он вручил высшую гражданскую награду США - медаль Свободы - Джорджу Соросу и Хиллари Клинтон.

Это решение Байдена многие американцы сочли позором. Илон Маск назвал цирком. Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс предложил вручить аналогичные награды посмертно самому кровавому диктатору Камбоджи Пол Поту и графу Дракуле. А в соцсетях собирает лайки ролик с Хиллари в образе дьяволицы.

Впрочем, некоторые эксперты не исключают, что Байден вовсе не выжил из ума, а тонко отомстил предавшим его бывшим соратникам. Ведь напоследок они все ждали защиты от возможного уголовного преследования со стороны Трампа. Помог же старик сыну Хантеру! А вот от истеблишмента из Демпартии вместо помилования решил отделаться просто медальками.