Украинские вооруженные силы утром 5 января предприняли попытку контратаки для остановки наступления российских войск на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин.

В ходе отражения контратаки уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

Всего за стуки в Курской области ВСУ потеряли 340 человек и четыре танка. Также силы ПВО уничтожили украинскую ракету в приграничном районе.

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 49 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны.