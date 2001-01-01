Новая эпидемия? В Китае зарегистрировали вспышку метапневмовируса

Роспотребнадзор тщательно отслеживает ситуацию с распространением метапневмовируса в Китае. Вспышка заболеваний зафиксирована в КНР и число заражённых стремительно увеличивается.

30 случаев выявлены и в Казахстане.

В некоторых СМИ раздувают сенсацию, говоря о новом таинственном китайском вирусе. На самом деле он известен ещё с 2001 года. Но только сейчас есть признаки начала эпидемии.

Вирус поражает дыхательные пути и способен привести к пневмонии. Симптомы схожи с гриппом и простудой. В зоне особого риска - дети, люди старшего поколения и лица с ослабленным иммунитетом.

