"Люди тянутся к прекрасному": Красавец-музыкант из Большого театра — о свалившейся на него популярности

Солист оркестра Большого театра, перкуссионист Иван Кокорин неожиданно стал звездой Интернета благодаря своей по-хорошему экспрессивной игре на бубне. Ролик, как он увлеченно и очень эмоционально исполняет свою партию в "Щелкунчике", набрал больше полумиллиона просмотров. Многие, комментируя видео с Кокориным, признаются, что пришли смотреть не на происходящее на сцене, а на самого музыканта.

В интервью "ТВ Центру" Иван Кокорин признался, что ему приятно такое внимание публики.

"Люди чаще всё-таки приходят в Большой посмотреть на балет, послушать оперу. Оркестр тоже всегда интересует, но в меньшей степени, а тут такое внимание, ажиотаж к твоей игре. Приятно, что ценят твоё творчество, ты интересен людям, особенно ты привлекаешь так людей к ударным инструментам. Коллеги в театре тебя встречают, тоже все радуются. Это такое общее внимание к нашему общему делу, это здорово", — сказал Кокорин.

В комментариях к роликам Кокорина многие девушки признаются, что он — "единственный мужчина, "бубнеж" которого они готовы слушать вечно". Сам Иван описывает себя как веселого и открытого человека.

"Какой я в творчестве, такой я и в жизни. То есть я добрый, весёлый, открытый человек. От родных, близких, друзей я никогда не слышал о том, что я злой человек, или надоел, что бубню. Наоборот, всегда очень интересные беседы, всегда очень весело, задорно", — рассказывает он.

Кокорин признается, что его главная цель — привлекать внимание к музыке, к оркестру, к музыкальным инструментам и к творчеству в принципе. И если благодаря ему в стране появится больше музыкантов, он будет только рад этому.

"Мне многие пишут уже комментарии, что у нас ребёнок сидит, смотрит ваши записи и ложками пытается повторять, как вы на кастаньетах. Очень здорово, что люди тянутся к прекрасному, потому что музыка всё-таки — это один из самых потрясающих языков, данных человеку. Может быть, ребята, как вы сказали, с детства будут выбирать уже не только скрипку, виолончель или фортепиано, но и ударные", — рассказывает Кокорин.

Говоря о своей личной жизни, красавец-музыкант признался, что сейчас его сердце свободно. Пока что ум музыканта больше занимает работает и творчества.

"Я холост. Насчет личной жизни я пока не думал. Если вдруг получится, что придет моя половинка, я буду рад, буду счастлив вместе развиваться по жизни, идти бок о бок, проживать эту прекрасную жизнь. Когда придёт время, я думаю, что это произойдёт", - говорит Иван Кокорин.

Полное интервью солиста оркестра Большого театра Ивана Кокорина читайте в нашем сообществе ВК.