Путин не планирует встречаться с Трампом или Шольцем

У Владимира Путина сейчас нет планов встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление депутата из ФРГ Родериха Кизеветтера. Ранее политик заявил, что встреча президентов России и США пройдёт в марте, а канцлер Германии якобы посетит Россию 23 февраля.



Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что информация, распространяемая Кизеветтером, является "злостным вымыслом". На этом основании власти Германии намерены обратиться в суд.

Отреагировал на распространяемые Кизеветтером слухи и сам Олаф Шольц. Он назвал ложью и "глубоко неприличным" утверждение о планах встречи с Путиным, пишет РИА Новости.