Отразил атаку ВСУ: подвиг телефониста Устича

Сержант Иван Корниловских, обеспечивая огневую поддержку нашим штурмовикам, уничтожил пулемётную точку противника из гранатомёта. В ходе атаки неонацистов Иван получил ранение, но продолжил вести бой. А когда заметил две группы ВСУ уничтожил их из автоматического гранатомёта. Враг понёс потери и был вынужден отступить. Наши военнослужащие продвинулись вглубь обороны противника.

Павел Устич, радиотелефонист отряда "Барс-16" смог восстановить оборванные линии связи, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. А когда заметил приближающегося противника вступил с ним в бой. Сковав действия врага, Павел добрался до своего подразделения, после чего по врагу отработали дроном. Атака противника была отражена, сообщает "ТВ Центр".