Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника, наносят поражение живой силе и технике ВСУ. Силами оперативно-тактической авиации и артиллерии уничтожена военная инфраструктура врага в 137 районах.

Мощные удары по врагу наносят танкисты из Забайкалья. Экипаж Т-72 прямой наводкой уничтожил командный пункт украинских боевиков. Огонь корректировали с помощью беспилотника "Орлан-30" в режиме реального времени.

На донецком направлении по опорному пункту ВСУ ударил Т-80. Открытые участки местности танкисты пересекают на высокой скорости, чтобы не дать отследить своё положение.

Громят врага наши бойцы и на территории Курской области. Удары по скоплению бронетехники и живой силы противника наносит армейская авиация. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 отработал точно по разведанным целям и благополучно вернулся на аэродром вылета, сообщает "ТВ Центр".

В круглосуточном режиме выявляют координаты вражеских укреплений расчёты БПЛА. В ходе очередного полёта оператор обнаружил ротацию личного состава ВСУ и передал данные на командный пункт мотострелковых подразделений. Неприятель был уничтожен.