Сообщивший о визите Шольца в Москву депутат Бундестага передумал

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер удалил свой твит о планах встречи Шольца с Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Кизеветтер сообщил в своих соцсетях о предстоящей встречи Владимира Путина с Олафом Шольцем и Дональдом Трампом. По словам депутата, канцлер Германии якобы посетит Москву 23 февраля, а встреча президента России и избранного президента США состоится в марте.

Заявление Кизеветтера опровергли как в Берлине, так и в Москве. По словам пресс-секретаря российского лидера, у Владимира Путина нет планов встречаться с Трамом и Шольцем.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что информация, распространяемая Кизеветтером, является "злостным вымыслом". На этом основании власти Германии намерены обратиться в суд.

Отреагировал на распространяемые Кизеветтером слухи и сам Олаф Шольц. Он назвал ложью и "глубоко неприличным" утверждение о планах встречи с Путиным.