В Карелии перевернулся автобус с туристами: пострадали 15 человек

В Карелии в аварию попал туристический автобус. Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших есть дети. Туристы направлялись в горный парк "Рускеала" по федеральной трассе А-121 "Сортавала". На одном из участков дороги водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. Всего в нем находились 43 пассажира.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".