Заморозки в Сочи и весна на Урале: Россию охватили погодные аномалии

Заморозки до минус двух градусов прогнозируются в прибрежной зоне Сочи в ночь с воскресенья на понедельник, предупреждают городские власти. А на Урале запахло весной - просыпаются не только растения, но и насекомые. Ну а в ряде российских регионах - настоящая снежная зима.

Погода начала новый год с сюрпризов. В Челябинской области - снег с дождём, и настолько тепло, что проснулись бабочки. В январе в Челябинске были замечены и другие насекомые.

На Южном Урале плюсовая температура зимой - явление редкое, но в этом году жители заметили, что на деревьях и кустарниках стали набухать почки. Подобную аномалию наблюдали здесь только в 1948 году.

А вот в Краснодарском крае в эти первые дни января в соцсетях все с удовольствием выкладывают первый снег! МЧС, тем не менее, объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы.

Мощный снегопад сегодня - в Бурятии. На некоторых трассах - практически нулевая видимость.

В Москве же пока идеальная погода для прогулок. Легкий мороз - минус пять. И в ближайшие дни ожидается очень мягкий вариант зимы.

"Шестого числа у нас будет прекрасная погода с температурой минус три - минус пять градусов, повышенное давление, осадки практически мы не ожидаем, ни в Москве, ни в Тверской области, ну может легкий такой пушок, снежок будет", - сообщил Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета

Такой же теплой будет и Рождественская ночь в столице. А дальше - то слабый минус, то близко к нулю. Температура в Европейской части России в целом в этом году выше нормы, говорят синоптики.