В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за снежной бури

Режим ЧС объявлен в Вашингтоне до конца 7 января из-за надвигающейся снежной бури. Об этом в понедельник, 6 января, сообщил мэр столицы США Мюриэль Боузер.

Как сообщает The New York Times, под ограничения попадут около 50 миллионов жителей нескольких штатов. Около 80 тысяч человек уже остались без электричества, задержаны более тысячи авиарейсов. Сообщается, что для некоторых штатов снежная буря станет сильнейшей за десятилетие.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что надвигающаяся на Вашингтон снежная буря не помешает конгрессу США в понедельник сертифицировать результаты президентских выборов, окончательно утвердив победу Дональда Трампа.