Уголовное дело возбуждено по факту гибели нескольких человек при пожаре в Кировской области

СК возбудил уголовное дело по факту гибели нескольких человек при пожаре в Кировской области. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в СУ СК России по Кировской области.

После локализации пожара в доме были обнаружены тела пенсионеров в возрасте от 66 до 92 лет. Следователи продолжают осмотр места происшествия. Точное количество погибших устанавливается.

Ранее в МЧС сообщали о восьми погибших в результате пожара в посёлке Кильмезь Кировской области. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.