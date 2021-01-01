Байден заявил, что знаком с Путиным уже 47 лет

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед новыми членами Конгресса США в понедельник, 6 января, заявил, что знаком с президентом РФ Владимиром Путиным уже 47 лет.

Глава Штатов перепутал дату первого саммита с российским лидером. На деле же единственная очная встреча Путина и Байдена как лидеров прошла в Женеве в июне 2021 года.

"Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля", — продолжил Байден.