Очередной конфуз действующего президента США. Джо Байден заявил, что знает Владимира Путина 47 лет, перепутав даты первой очной встречи с российским лидером. Она прошла в 2021 году.

Недостоверная информация из уст западных политиков - не редкость. Так, депутат Бундестага Родерих Кизеветт заявил, что немецкий канцлер может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа с Путиным намечена на март. В Кремле подчеркнули, в настоящее время планов встречи Владимира Путина с Трампом или Шольцем нет.

Тема возможной поездки канцлера ФРГ в Москву в немецких СМИ, кажется, затмила даже итоги визита Бербок в Дамаск, где на официальных фотографиях главу МИД Германии по указанию новых властей Сирии беспощадно "замазали". Однако сначала Кремль опроверг новость о том, что Шольца ждут в российской столице, а потом и сам он заявил, что никуда и не собирался.

Особого смысла в этом визите попросту не было. Во всяком случае для России. По итогам досрочных выборов, которые пройдут в Германии 23 февраля, Шольц, скорее всего, потеряет место канцлера, как это случилось с его австрийским коллегой. Так и не сформировав коалицию, Карл Нехаммер уже заявил, что слагает с себя полномочия главы правительства.