Киев готов к переговорам с Трампом и европейскими лидерами по урегулированию конфликта уже в конце января сразу после инаугурации избранного американского президента. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Главарь украинского режима дал интервью американскому журналисту Лексу Фридману, в котором подчеркнул, что он сначала будет обсуждать этот вопрос именно с Трампом. Европа - на втором месте, и только потом можно говорить с Россией.

Также Зеленский вновь отметил, что готов к урегулированию, но при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий. А чтобы прекратить огонь Украине нужны поставки западного вооружения для отражения будущих нападений.

Вопрос о выдвижении на второй срок Зеленский назвал сложным и добавил, что говорить о выборах до завершения конфликта нецелесообразно, сообщает "ТВ Центр".