Восемь пенсионеров сгорели заживо в Кировской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в посёлке Кильмезь Кировской области. В результате ЧП погибли восемь человек. Все они - пожилые люди, в возрасте от 66 до 92 лет.

Одноэтажный многоквартирный дом загорелся накануне вечером. Спасатели были на месте уже через три минуты, однако пламя быстро охватило деревянные конструкции. Общая площадь пожара составила почти пятьсот квадратных метров, здание выгорело полностью.

В доме проживали пенсионеры, которым предоставили социальное жильё. Четверых постояльцев удалось спасти из огня. Причина пожара устанавливается, сообщает "ТВ Центр".