Снегопады и оттепели: новогодние причуды погоды

Новогодние снегопады вмешались в жизнь сразу нескольких регионов России. Из-за непогоды полностью закрыто движение по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии. На Сахалине в десяти муниципалитетах возможен сход лавин. А на Урале потеплело настолько, что просыпаются растения и насекомые.

Погода начала новый год с сюрпризов. В Челябинской области - снег с дождём, и настолько тепло, что проснулись бабочки и другие насекомые. На Южном Урале плюсовая температура зимой - явление редкое, но в этом году жители заметили, что на деревьях и кустарниках стали набухать почки. Подобную аномалию наблюдали здесь только в 1948 году.

А в Краснодарском крае в эти первые дни января в соцсетях все с удовольствием выкладывают первый снег. МЧС, тем не менее, объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и гололедицы.

В Москве - идеальная погода для прогулок. Лёгкий мороз - минус пять. И в ближайшие дни ожидается очень мягкий вариант зимы. Тёплой будет рождественская ночь в столице. А дальше - то слабый минус, то близко к нулю. Температура в Европейской части России в целом в этом году - выше нормы, говорят синоптики.