Вашингтон накрыла снежная буря

Режим ЧС введен в столице США из-за мощной снежной бури. Ожидается, что метель станет самой сильной за последние 10 лет. В ряде восточных штатов уже начались интенсивные осадки. По прогнозам атмосферный фронт растянется на две тысячи километров и затронет около 70 миллионов жителей.

Уже отменены почти полторы тысячи авиарейсов. В Вашингтоне частично остановлено движение общественного транспорта, а у школьников - внеплановый выходной.

Не станут сидеть дома американские конгрессмены - они должны собраться полным составом, чтобы окончательно утвердить победу избранного президента Дональда Трампа, сообщает "ТВ Центр".