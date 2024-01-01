Собянин: В 2024 году в Москве построен 81 объект социальной инфраструктуры

В прошлом году в Москве введены в строй более 80 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил на своём сайте Сергей Собянин.

В городе открылись новые школы, детские сады, стадионы и спортивные залы, реконструированы поликлиники и больницы. Мэр отметил, что в Новой Москве открылся культурно-досуговый центр, в конце года был достроен многофункциональный культурно-досуговый центр на улице Грина в Северном Бутове.

В этом году завершатся работы на 13 спортивных объектах, в том числе будет достроен ФОК "Стальной" на улице Павла Корчагина, спортивный комплекс "Максимум" на Остафьевской, ФОК" "Акварис" в Зябликово.