Православные христиане отмечают Рождественский сочельник

У православных христиан сегодня Рождественский сочельник. Это - последний, самый строгий день поста и время приготовления к празднику.

Сочельник учит смирению и милосердию, важности семейных и духовных ценностей, а его традиции передаются из поколения в поколение. В храмах в этот день совершаются особые богослужения: утром - царские часы, которые включают чтение псалмов и пророчеств Ветхого Завета, а также евангельские тексты, посвящённые рождению Христа. Служба отличается особой торжественностью и включает молитвы за спасение всего человечества.

Вечером проводится праздничная литургия, а потом начинается всенощное бдение, которое плавно переходит в рождественскую службу, сообщает "ТВ Центр".