Армия России освободила крупный населённый пункт в ДНР – город Курахово. Об этом сообщили в Минобороны.

Во время боёв за Курахово ВСУ потеряли более 12 тысяч бойцов, около трёх тысяч единиц техники, включая 40 танков. В ведомстве отметили, что за 10 лет город превратили в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.

После освобождения Курахово у ВСУ существенно затруднено тыловое и техническое обеспечение группировки на донецком направлении. Наши войска вышли на оперативный простор и скоро освободят всю территорию ДНР.