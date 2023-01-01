Сергей Собянин: Москва закупит ещё 100 трамваев последнего поколения

Московский трамвай в наступившем году будет активно развиваться. О планах на 2025 года рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В частности, планируется запуск трамваев по проспекту Академика Сахарова между Комсомольской площадью и Чистопрудным бульваром. Ещё будет обновлён трамвайный парк столицы – город закупит сто новых трамваев последнего поколения, произведённых в России.

Мэр отметил, что трамвай остаётся удобным и популярным у москвичей транспортом. За прошлый год на трамваях совершено больше 190 миллионов поездок, показатели выросли на 20% по сравнению с 2023 годом.