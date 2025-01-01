Обнародованы зарплатные ожидания россиян в 2025 году

Специалисты назвали зарплатные ожидания россиян в наступившем году. В среднем жители страны хотят получать 139 тысяч рублей в месяц. Исследование опубликовал сервис "Работа.ру".

Мужчины надеются на зарплату в 157 тысяч рублей, женщины хотят иметь 123 тысячи в месяц. При этом самые высокие зарплатные ожидания у работников индустрии красоты, они надеются на ежемесячный оклад в 190 тысяч рублей.

Удивительно, но даже IT-специалисты, которые привыкли к высоким зарплатам, переместились на второе место: их ежемесячный максимум составил 179 тысяч рублей. Тройку лидеров по зарплатам закрывают строители - 175 тысяч.

Самые низкие ожидания – у охранников. Они всегда были такими, в этом году сотрудники охранных предприятий рассчитывают на зарплату в 102 тысячи рублей.