Минобороны сообщило детали атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки Запорожской атомной электростанции. Использовались беспилотники самолётного типа, сообщили сегодня в Минобороны России.

Силами ПВО все дроны противника были уничтожены. При падении одного из аппаратов загорелась крыша учебно-тренировочного центра ЗАЭС.

В ведомстве добавили, что радиационная обстановка на станции в Энергодаре нормальная, персонал продолжает работать в штатном режиме.

Запорожская АЭС не раз становилась объектом атаки ВСУ. Несколько раз на станцию приезжали эксперты МАГАТЭ, чтобы зафиксировать факты обстрелов опасного объекта.