Мощный укрепрайон и крупнейший город в юго-западной части Донбасса - Курахово полностью освобождён от украинских неонацистов. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В попытке удержать стратегический населённый пункт Киев построил большую сеть огневых точек и подземных коммуникаций, перебрасывал лучшие бригады. В итоге все они были разбиты. Уничтожены более 12-ти тысяч боевиков.

Именно через Курахово шло тыловое и техническое обеспечение неонацистов. Именно отсюда украинская армия била артиллерией по мирному населению Донецка. Десять лет Киев создавал сеть долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Сюда украинский режим стянул масштабные силы в надежде удержать этот пункт.

С севера город прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало манёвренные возможности наших штурмовых подразделений. Оборонительные рубежи противника строились на том, что наши подразделения зайдут с востока. Но российская армия с севера и юга смогла схватить город в клещи, заблокировав связь ВСУ с тыловыми районами. Украинская армия осталась без подкрепления и боеприпасов.

Курахово стало воротами к Покровску - стратегически важному пункту. Российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР.

Особо отличились, проявив мужество и героизм при освобождении Курахово, военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад. В течении года наша армия стремительно продвигалась, ломая логистику ВСУ.