Сеанс политического саморазоблачения и яркая иллюстрация моральной и культурной деградации. Настоящей PR-катастрофой обернулось интервью главаря киевского режима американскому журналисту Лексу Фридману. Во время беседы Зеленский не стесняясь рассуждал о коррупционных схемах, хамски шантажировал Трампа и при этом не гнушался употреблять ненормативную лексику. Он вроде бы соглашался на мирные переговоры, но при этом опять клянчил у Запада оружие и технику.

Весь этот поток бессознательного прокомментировали в российском МИДе. Мария Захарова назвал интервью наркотическим бредом:

Очередное интервью занюханного длилось три часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом. А то, что он, по его словам, предлагал Трампу чужие деньги в обмен на оружие, свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй - кровавая схема, освоенная со времён Бурисмы.

Хамство украинские подопечные тоже, видимо, переняли у большого заокеанского босса. Без пяти минут пенсионер Байден снова поскандалил с журналистами во время брифинга в Белом Доме. В бешенство его привел вопрос об инициативах Республиканской партии принять несколько законопроектов, которые будут касаться миграционной политики.

"Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь", - так ответил Байден журналистам.

Американский журнал Politico порассуждал на тему, какие чёрные лебеди, так называют непредсказуемые маловероятные события, могут изменить мир в новом году. Список составлялся с помощью футурологов, учёных, политологов и аналитиков. В нём - вероятность крупнейших в истории кибератаки и эпидемии, крах фондовых рынков, альянс Трампа и Си Цзиньпина и их совместное соглашение с Владимиром Путиным по Украине, пересечение ядерной красной линии.

При этом, завершение боевых действий на украинском фронте в Politico чёрным лебедем не считают. Возможно редколлегия сочла это слишком вероятным.