КНДР запустила первую в этом году баллистическую ракету

КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету. По данным Сеула, это был снаряд средней дальности. Он пролетел не менее 1 100 километров в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные предполагают, что ракета могла быть гиперзвуковой. Вооружение такого типа способно нанести удар по базам США на острове Гуам в Тихом океане.

В конце прошлого года в Пхеньяне заявили, что будут жестко противостоять Вашингтону, так как его сотрудничество с Сеулом и Токио превратилось в агрессивный военный блок. США и Южная Корея осудили сегодняшний запуск, сообщает "ТВ Центр".