В Москве по программе реновации построен дом из 12 секций

На юго-западе Москвы ещё триста семей переезжают в современный жилой комплекс по программе реновации. Новостройка состоит из 12-ти секций переменной этажности и оборудована подземной парковкой. В шаговой доступности расположены две станции метро, а также необходимая социальная инфраструктура. Всего в Академическом районе по программе реновации планируют переселить свыше четырёх тысяч жителей.

По реновации жильцы участвующих в программе домов получают соразмерную нынешним условиям или даже большую жилплощадь. В архитектурном плане дом построен в соответствии с современными не только стилем, но и техническими требованиями. Фасад облицован фиброцементными плитами природных оттенков – от светло-бежевого до тёмно-коричневого, а вход в подъезд - без единой ступеньки.

Двор - без машин, для удобства жителей есть подземная парковка, на которую можно попасть, не выходя из подъезда, сразу на лифте. Всего же здесь 581 квартира, три из которых оборудованы для маломобильных людей. В них увеличены коридоры и дверные проёмы, а также установлена специальная сантехника.

Первые этажи в доме - нежилые. Они приспособлены для размещения в них магазинов, пунктов выдачи заказов и объектов сферы услуг: всё что нужно для комфортного проживания.

"Важным приоритетом и показателем эффективности программы реновации является создание сервисов для жителей. Мы называем важной задачей для нас бесшовное переселение жителей из старого дома в новый объект недвижимости. Это означает, что город должен взять обязательства по переезду и комфортному пребыванию в новой квартире на себя", – поясняет глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

В Академическом районе Москвы программа реновации затрагивает 19 домов. Новые квартиры получат более четырёх тысяч человек. И план практически выполнен. На сегодняшний день расселены 17 старых пятиэтажек. При этом новосёлы, как правило, получают квартиры по площади на 30% больше в сравнении с теми, в которых жили всё это время.