Армия России пресекла новую попытку прорыва ВСУ в Курской области

В Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник пытался атаковать у населённого пункта Большое Солдатское, основные силы наступавших уничтожены на подступах к хутору Бердин, пояснили в ведомстве. Потери ВСУ превысили 150 человек, нападавшие потеряли также четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 бронированных машин.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.