На Москву надвигается ледяной дождь

В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. По сведениям Гидрометцентра, неблагоприятная погода ожидается с 12:00 до 18:00 7 января.

Рождество в Москве и области будет ненастным. Помимо ледяного дождя, пройдёт мокрый снег, на дорогах будет скользко.

Ночью столбики термометров опустятся до минус 5–7 градусов, затем температура будет активно расти и вечером 7 января в столице ожидается до плюс двух.

Ещё теплее станет 8 января: воздух прогреется до плюс четырёх, что бывает очень редко в первой декаде января. Кроме того, мокрый снег сменится настоящим дождём. Такая тёплая погода задержится в Москве до выходных.