Рождественский стол: диетолог дала советы по выбору праздничных блюд

Праздничный рождественский стол лучше не перегружать. Помимо традиционных блюд на него хорошо бы поставить такие угощения, которые помогут избежать перегрузки желудочно-кишечного тракта после новогодних праздников.

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала "ТВ Центру", что лучший выбор - вегетарианские блюда. К примеру, можно разнообразить стол хумусом, запечёнными овощами, тофу на гриле и бобовыми.

Конечно, уместны будут и фрукты - витаминная тарелка всегда кстати, особенно зимой, во время затяжных праздников. Вегетарианские блюда помогут снизить нагрузку на поджелудочную железу и кишечник, объяснила врач.