Российские штурмовые отряды ломают оборону ВСУ

Силами оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение военной инфраструктуре ВСУ в 153 районах. Сразу на нескольких участках фронта врага уверенно атакуют российские штурмовые отряды. Бойцы "Южной" группировки продвигаются вглубь обороны противника после освобождения Курахова.

За полем боя в режиме реального времени наблюдают операторы беспилотников. Они отслеживают маршрут неприятеля, корректируют огонь артиллерии и передвижение наших штурмовых групп.

Ожесточённые бои за город шли несколько месяцев. Враг цеплялся за каждый угол, отходил в промышленные здания и там пытался обороняться, надеясь удержаться, как можно дольше, сообщает "ТВ Центр".